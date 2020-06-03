Гонка в Монце пройдёт 6 сентября без зрителей

Подтверждено проведение ещё одной гонки в сезоне 2020 года. Как и планировалось в пересмотренном варианте предварительного календаря, Гран При Италии в Монце пройдёт 6 сентября – за закрытыми дверями, без зрителей.

Мэр Монцы Дарио Аллеви заявил о продлении действующего контракта на проведение Гран При Италии на один год – до 2025 года.

Дарио Аллеви: «Позавчера мне позвонил президент ACI Анжело Стикки Дамиани, подтвердив, что Гран При Италии пройдёт 6 сентября в Монце. Из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения пришлось отказаться от многих этапов, но гонка в Монце состоится, хоть и пройдёт за закрытыми дверями.

В Формуле 1 решили продлить подписанный ранее контракт на один год, так что мы увидим гонки в «Храме скорости» как минимум до 2025 года».