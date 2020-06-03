Кристиан Хорнер: Вольфф против реверсивного старта

Мы уже рассказывали, что в Формуле 1 хотят провести эксперимент во время сдвоенных этапов – вместо традиционной квалификации проводить спринтерскую гонку с реверсивной стартовой решёткой относительно результатов первой из двух гонок. Однако не все поддерживают подобное нововведение.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердил, что руководитель команды Mercedes Тото Вольфф против реверсивной решётки, поскольку опасается, что она может негативно отразиться на шансах Льюиса Хэмилтона выиграть титул.

«В этом году мы оказались в уникальной ситуации, когда на одной трассе будут проходить по две гонки, – заявил Кристиан Хорнер в эфире британского Sky Sports F1. – Казалось бы, это идеальное время, чтобы попробовать что-то новое на втором Гран При. В противном случае при стабильной погоде результаты второй гонки будут такими же, как и результаты первой.

Казалось, что предложение с реверсивным стартом получило подавляющую поддержку. Единственным человеком, кто не особо поддержал идею, был Тото. Он думает, что реверсивный старт может помешать Льюису в борьбе за седьмой титул, поскольку добавит много переменных.

Я считаю, что болельщикам понравится, если гонщикам, лидирующим в чемпионате, придётся стартовать с последних позиций и прорываться наверх. Это будет интересно и пойдёт на пользу Формуле 1. Мы должны это попробовать».

Несмотря на надежды Кристиана Хорнера, реверсивной стартовой решётки в Формуле 1, скорее всего не будет, и все квалификации пройдут в привычном формате.