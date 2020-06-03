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Опубликована биография гоночной династии Бьянки

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Компания Benoit Deliege выпустила иллюстрироанную биографию гоночной династии Бьянки – Люсьена, Мауро и Жюля, написанную Крисом ван де Виеле.

Жюль был внучатым племянником победителя 24 часов Ле-Мана и бронзового призера Гран При Монако 1968 года Люсьена Бьянки и внуком успешного пилота Мауро Бьянки. Книга пока доступна только на французском.

В 2014-м в интервью F1News.ru Жюль вспоминал: «Мой дед и его брат были гонщиками. Брат моего деда выиграл Ле-Ман, финишировал третьим в Монако в Гран При Формулы 1. Он был достаточно успешен.

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Дед тоже выиграл много гонок, но потом попал в очень серьезную аварию в Ле-Мане и едва не сгорел. После этого он уже практически не выступал в гонках. Мой отец не был гонщиком. Из-за истории нашей семьи ему было невозможно выстроить свою карьеру. Но у него был картодром, на котором я и начал гоняться – очень рано. Когда мне было три, я уже сидел за рулем».

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Источник:www.f1news.ru
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