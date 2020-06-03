Пьер Гасли: В моей карьере ещё не было такой паузы

Когда в середине марта стало ясно, что сезон Формулы 1 откладывается из-за коронавируса, большинство гонщиков отправились домой, а Пьер Гасли решил задержаться в Мельбурне, но большую часть вынужденных каникул провёл в Дубае, лишь на днях вернувшись в Европу.

Пьер Гасли: «Сначала мы с моим тренером Пюрю Салмелой решили задержаться в Мельбурне – там ситуация была спокойнее, чем в Европе, но затем и в Австралии всё быстро изменилось – и мы оказались в Дубае.

Я думал, что скоро мы отправимся в Европу, но ситуация и в Италии, где базируется команда, и в Руане, где живут мои родители, становилась всё более драматичной. Было ясно, что возвращаться в Европу не стоит.

Мы неплохо использовали это время, много тренировались. Есть и свои плюсы – вынужденная пауза позволила полностью сосредоточиться на тренировках. Персонал отеля очень помог. Они закрыли тренажерный зал, но перенесли тренажёры в пустой номер, где мы смогли тренироваться. Гантели, велотренажёр, беговая дорожка – у нас было всё, что нужно.

Я очень рад, что в начале июля начнётся новый сезон. Я очень скучаю по гонкам. Ещё никогда в профессиональной карьере у меня не было столь продолжительной паузы».