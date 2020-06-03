Пять условий безопасных гонок от Формулы 1

Подтвердив даты проведения восьми первых Гран При сезона в руководстве Формулы 1 опубликовали список пяти условий, которые должны гарантировать безопасность.

1. Регулярные тесты

С помощью частной лаборатории все сотрудники команд, отправляющиеся на гонку, пройдут перед отправкой тест на Covid-19. К соревнованиям допустят только тех, у кого будет отрицательный результат.

По ходу соревнований тесты будут повторяться, в том числе по прибытию на трассу. Все местные сотрудники тоже пройдут тест перед началом соревнований.

2. Закрытые гонки

Первые этапы будут закрытыми, то есть пройдут без болельщиков, гостей и партнёров команд. Болельщики смогут попасть на трибуны, как только это станет безопасно.

3. Минимум сотрудников

Все стороны – FIA, FOM и команды значительно сократят число сотрудников, которые поедут на гонку. Некоторые функции, например – техническое обеспечение трансляции Гран При, будут выполняться дистанционно.

Кроме того, персонал на местах будет изолирован в соответствующих подразделениях команды, и не сможет взаимодействовать с другими.

4. Чартерные рейсы

Весь персонал, участвующий в гонках, сдав перед отъездом отрицательный тест на коронавирус, будет путешествовать изолированно – с максимальным использованием частных рейсов и частных трансферов между местами проведения соревнований, гостиницами и аэропортами, чтобы предотвратить взаимодействие с не прошедшей тестирование публикой.

5. Социальная дистанция

Необходимая социальная дистанция будет соблюдаться на всех мероприятиях. В том числе на церемонии исполнения национального гимна, в закрытом парке, на подиуме и при общении с прессой.