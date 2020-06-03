Тото Вольфф: Мы не исключаем контракт с Феттелем

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф допустил возможность подписания контракта с Себастьяном Феттелем, если Льюис Хэмилтон или Валттери Боттас уйдут из команды в конце 2020 года. При этом Тото добавил, что приоритетом для него остаётся продление контрактов с действующими пилотами.

«Думаю, мы не можем сразу ответить отказом четырёхкратному чемпиону мира, – заявил Тото в среду во время общения с прессой. – Мы должны обдумать этот вариант. С другой стороны, у нас фантастический состав, и я очень доволен обоими нашими пилотами и Джорджем Расселом.

Никогда не знаешь, как будут развиваться события. Один из наших гонщиков может решить, что он больше не хочет гоняться. Тогда внезапно у нас появится вакансия, и именно поэтому я не хочу говорить в июне, что у Себастьяна нет никаких шансов выступать за нас.

Во-первых, я бы не поступил с ним так, как с гонщиком, поскольку это было бы глупо. Во-вторых, я прекрасно помню события, которых никто не ожидал. Вспомните Нико Росберга. Именно поэтому мы оставляем себе различные варианты, но, конечно, сосредоточены на нынешних гонщиках.

Для нас стали сюрпризом столь ранние переходы. В результате команды начнут сезон с гонщиками, которые уйдут в конце года. Очень сложно разрабатывать новую машину без участия пилота. Каждый гонщик должен быть командным игроком, но если он знает, что уйдёт, то интересы команды перестают быть для него главным приоритетом.

Мы не хотим торопиться. Приоритетом остаются наши гонщики – Валттери и Льюис. И мы не должны забывать Джорджа и ситуацию в Williams, за развитием которой с интересом следим. Помимо этого мы не должны сбрасывать со счетов и других гонщиков.

Никто не знает, что произойдёт в ближайшие месяцы, и именно поэтому я не хочу сбрасывать со счетов Себастьяна, четырёхкратного чемпиона мира. Если бы я сказал в январе, что в первой половине года у нас вообще не будет гонок, то никто бы не поверил. Поэтому мы ничего не исключаем».