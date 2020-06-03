В Mercedes объяснили, почему против реверсивного старта

Кристиан Хорнер говорил, что Тото Вольфф выступил против проведения гонки с реверсивной стартовой решёткой вместо второй квалификации во время сдвоенных этапов. Руководитель команды Mercedes на встрече с прессой объяснил, почему ему не нравится эта идея.

«Похоже, в Формуле 1 есть общая закономерность, – говорит Тото Вольфф. – Мы откапываем старые идеи, которые ранее были тщательно проанализированы и отвергнуты, но затем кто-то решает, что это отличное предложение, и оно вновь оказывается на повестке дня.

У Mercedes есть три фундаментальные причины отказаться от гонок с реверсивным стартом. Во-первых, я считаю Формулу 1 меритократией – побеждает лучший гонщик за рулём лучшей машины. Нам не нужна уловка, которая позволит перевернуть вверх ногами стартовую решётку для более захватывающих гонок.

Во-вторых, ещё на примере кузовных гонок я понял, что стратегия становится ещё более определяющей, когда результат одной гонки формирует стартовую решётку следующей.

Представьте, что один из гонщиков не очень хорошо начал воскресную гонку в первый уик-энд в Шпильберге. Команда решает снять его с дистанции, и благодаря этому он стартует с поула в субботней квалификационной гонке. И если он стартует с поула в окружении других команд средней группы, то он сохранит поул в воскресенье и выиграет гонку.

Кроме того, в середине пелотона будут машины, которые постараются обороняться и как можно дольше блокировать более быстрые машины. Это повышает риск сходов, которые могут повлиять на ситуацию в чемпионате.

Кроме того, если говорить о чистой скорости, то гонщик на самой быстрой машине, не обязательно на нашей, окажется в невыгодном положении, застряв позади второй или третьей по скорости машины просто потому, что они стартуют впереди. И поскольку отрывы не такие большие, предоставление преимущества некоторым командам можно считать проявлением оппортунизма.

Именно поэтому мы сказали, что сейчас не время для экспериментов с вещами, которые даже не пользуются популярностью у болельщиков Формулы 1. Только 15% опрошенных любителей Формулы 1 проявили интерес к реверсивной стартовой решётке».