За соблюдением ограничений будут строго следить

Британская DailyMail цитирует внутренний документ по поводу соблюдения мер безопасности во время гонок в Сильверстоуне. Очевидно, аналогичные правила касаются и других закрытых Гран При, которые пройдут без зрителей.

На закрытых этапах Формула 1 сама платит трассам за проведение гонок – и соблюдение согласованных с правительствами и местными органами здравоохранения медицинских норм будут тщательно контролировать.

«Нарушения медицинских процедур будут устраняться немедленно. Наказанием станет лишение аккредитации и запрет доступа на трассу. Возможны и последующие санкции в адрес команды», – сказано в официальном документе.

В спортивном регламенте никаких санкций за несоблюдение санитарных правил нет, так что о наказаниях в адрес команд не может быть речи, но отстранить отдельного сотрудника возможность есть – закрыв ему доступ на трассу.