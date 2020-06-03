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Автоспорт

За соблюдением ограничений будут строго следить

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Британская DailyMail цитирует внутренний документ по поводу соблюдения мер безопасности во время гонок в Сильверстоуне. Очевидно, аналогичные правила касаются и других закрытых Гран При, которые пройдут без зрителей.

На закрытых этапах Формула 1 сама платит трассам за проведение гонок – и соблюдение согласованных с правительствами и местными органами здравоохранения медицинских норм будут тщательно контролировать.

«Нарушения медицинских процедур будут устраняться немедленно. Наказанием станет лишение аккредитации и запрет доступа на трассу. Возможны и последующие санкции в адрес команды», – сказано в официальном документе.

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В спортивном регламенте никаких санкций за несоблюдение санитарных правил нет, так что о наказаниях в адрес команд не может быть речи, но отстранить отдельного сотрудника возможность есть – закрыв ему доступ на трассу.

Источник:www.f1news.ru
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