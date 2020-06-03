Закрытые гонки не увеличат число открытых трансляций

Лишившись доходов со стороны промоутеров Гран При, в Формуле 1 максимально используют деньги от телевизионных контрактов.

Первые восемь этапов пройдут без зрителей на трибунах – в Формуле 1 арендуют автодромы за свои средства, но местные болельщики, которым не удалось попасть на трибуны, не получат никаких преимуществ – и смогут увидеть гонки на прежних условиях. В тех странах, где Формула 1 доступна только на платных каналах, бесплатного доступа к местному Гран При не будет.