Дебаты о реверсивном старте продолжаются

В Формуле 1 рассматривают предложение проводить на сдвоенных этапах гонку с реверсивной стартовой решёткой вместо второй квалификации. Если в Red Bull Racing выступают за подобное решение, то в Mercedes – против. Своим мнением на этот счёт поделился управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл.

Стюарт Прингл: «Не думаю, что такой формат уместен в этом сезоне, ведь все команды готовились к борьбе по заранее определённым правилам. Однако я не исключаю, что такой формат возможен в будущем. Насколько мне известно, в Формуле 1 много времени уделяют тому, чтобы повысить качество шоу и сделать гонки более интересными».

Прингл добавил, что в Сильверстоуне совместно с Liberty Media работают над решениями, которые позволят сделать сдвоенные этапы без зрителей интересными для телеаудитории: «Владельцы Формулы 1 настоящие профессионалы в сфере развлечений. За последние три года они многое сделали, чтобы повысить качество шоу, благодаря чему гонщики больше взаимодействуют с публикой. Уверен, мы решим и этот вопрос, но нужно ещё поработать».