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Автоспорт

Гасли и Перес дебютируют в виртуальном Гран При в Баку

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Пьер Гасли и Серхио Перес дебютируют в виртуальном чемпионате F1 Esports Virtual Grand Prix на базе игры F1 2019. В воскресенье они примут участие в седьмом этапе серии – Гран При Азербайджана на виртуальной городской трассе в Баку.

Помимо Переса и Гасли, в гонке примут участие ещё несколько действующих пилотов Формулы 1 – Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николас Латифи.

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Среди других гонщиков заявлено участие Эстебана Гутьерреса, Пьетро Фиттипальди, Энцо Фиттипальди, Луи Делетраза, Оскара Пиастри, Энтони Дэвидсона и мотогонщика Маттиаса Уокнера.

Помимо гонщиков, на старт гонки в Баку выйдут футболисты Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Эмерик Ляпорт, австралийский блогер Бен Дейли, британский киберспорстмен Джимми Бродбент.

Виртуальный Гран При Азербайджана начнётся 7 июня в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook. В 18:00 на этих же каналах пройдёт трансляция виртуальной гонки Формулы 2, среди участников которой будет российский пилот Никита Мазепин.

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Участники виртуального Гран При Азербайджана

Команда
Гонщик
Гонщик

Alfa Romeo
Антонио Джовинацци
Тибо Куртуа

AlphaTauri
Пьер Гасли
Джанлуиджи Доннарумма

FDA Hublot Esports Team
Шарль Леклер
Энцо Фиттипальди

Haas
Луи Делетраз
Пьетро Фиттипальди

McLaren
Ландо Норрис
Бен Дейли

Racing Point
Серхио Перес
Джимми Бродбент

Red Bull
Алекс Элбон
Маттиас Уокнер

Renault
Оскар Пиастри
Эмерик Ляпорт

Williams
Джордж Расселл
Николас Латифи

Mercedes
Энтони Дэвидсон
Эстебан Гутьеррес

Источник:www.f1news.ru
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