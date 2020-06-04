Гасли и Перес дебютируют в виртуальном Гран При в Баку

Пьер Гасли и Серхио Перес дебютируют в виртуальном чемпионате F1 Esports Virtual Grand Prix на базе игры F1 2019. В воскресенье они примут участие в седьмом этапе серии – Гран При Азербайджана на виртуальной городской трассе в Баку.

Помимо Переса и Гасли, в гонке примут участие ещё несколько действующих пилотов Формулы 1 – Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николас Латифи.

Среди других гонщиков заявлено участие Эстебана Гутьерреса, Пьетро Фиттипальди, Энцо Фиттипальди, Луи Делетраза, Оскара Пиастри, Энтони Дэвидсона и мотогонщика Маттиаса Уокнера.

Помимо гонщиков, на старт гонки в Баку выйдут футболисты Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Эмерик Ляпорт, австралийский блогер Бен Дейли, британский киберспорстмен Джимми Бродбент.

Виртуальный Гран При Азербайджана начнётся 7 июня в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook. В 18:00 на этих же каналах пройдёт трансляция виртуальной гонки Формулы 2, среди участников которой будет российский пилот Никита Мазепин.

Участники виртуального Гран При Азербайджана

Команда

Гонщик

Гонщик

Alfa Romeo

Антонио Джовинацци

Тибо Куртуа

AlphaTauri

Пьер Гасли

Джанлуиджи Доннарумма

FDA Hublot Esports Team

Шарль Леклер

Энцо Фиттипальди

Haas

Луи Делетраз

Пьетро Фиттипальди

McLaren

Ландо Норрис

Бен Дейли

Racing Point

Серхио Перес

Джимми Бродбент

Red Bull

Алекс Элбон

Маттиас Уокнер

Renault

Оскар Пиастри

Эмерик Ляпорт

Williams

Джордж Расселл

Николас Латифи

Mercedes

Энтони Дэвидсон

Эстебан Гутьеррес