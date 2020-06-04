Гасли и Перес дебютируют в виртуальном Гран При в Баку

Пьер Гасли и Серхио Перес дебютируют в виртуальном чемпионате F1 Esports Virtual Grand Prix на базе игры F1 2019. В воскресенье они примут участие в седьмом этапе серии – Гран При Азербайджана на виртуальной городской трассе в Баку.
Помимо Переса и Гасли, в гонке примут участие ещё несколько действующих пилотов Формулы 1 – Шарль Леклер, Антонио Джовинацци, Алекс Элбон, Ландо Норрис, Джордж Расселл и Николас Латифи.
Среди других гонщиков заявлено участие Эстебана Гутьерреса, Пьетро Фиттипальди, Энцо Фиттипальди, Луи Делетраза, Оскара Пиастри, Энтони Дэвидсона и мотогонщика Маттиаса Уокнера.
Помимо гонщиков, на старт гонки в Баку выйдут футболисты Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумма и Эмерик Ляпорт, австралийский блогер Бен Дейли, британский киберспорстмен Джимми Бродбент.
Виртуальный Гран При Азербайджана начнётся 7 июня в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция пройдёт на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook. В 18:00 на этих же каналах пройдёт трансляция виртуальной гонки Формулы 2, среди участников которой будет российский пилот Никита Мазепин.
Участники виртуального Гран При Азербайджана
Команда
Гонщик
Гонщик
Alfa Romeo
Антонио Джовинацци
Тибо Куртуа
AlphaTauri
Пьер Гасли
Джанлуиджи Доннарумма
FDA Hublot Esports Team
Шарль Леклер
Энцо Фиттипальди
Haas
Луи Делетраз
Пьетро Фиттипальди
McLaren
Ландо Норрис
Бен Дейли
Racing Point
Серхио Перес
Джимми Бродбент
Red Bull
Алекс Элбон
Маттиас Уокнер
Renault
Оскар Пиастри
Эмерик Ляпорт
Williams
Джордж Расселл
Николас Латифи
Mercedes
Энтони Дэвидсон
Эстебан Гутьеррес