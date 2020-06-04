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Автоспорт

Хейкки Ковалайнен: Я делился опытом с Валттери

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Хейкки Ковалайнен в 2008 и в 2009 году был напарником Льюиса Хэмилтона в McLaren. В 2017-м напарником Льюиса в Mercedes стал другой финн, Валттери Боттас – и Хейкки поделился с ним опытом гонок с Хэмилтоном…

Хейкки Ковалайнен: «Несколько раз я общался с Валттери после Гран При, когда он проводил свой первый сезон в Mercedes. У него было больше проблем с износом задних шин, чем у Льюиса, особенно с мягкими составами – ему не удавалось проехать на них столько же кругов, сколько Льюису. Мы обсуждали это с Валттери после гонки в Бахрейне, и я поделился своим опытом.

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Я сказал Валттери на что обратить внимание – на то, как Льюис действует на торможениях и в медленных поворотах, поскольку именно в этих областях он особенно силён. Думаю, Валттери согласился со мной, но я не давал ему конкретных советов. Он сам во всём разобрался и отлично проявил себя в последние годы. Но иногда мы говорим с ним на эту тему.

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Я всегда больше загружал шины в поворотах – инженеры McLaren говорили, что мой стиль похож на стиль Алонсо, Райкконена и Хаккинена. Они все проезжали повороты по длинному радиусу. Льюис же тормозит довольно поздно перед поворотом и резко поворачивает машину, что способствует более прямому выходу. В результате шины меньше нагружаются. Я прекрасно помню, что именно на торможениях всегда ему уступал».

Источник:www.f1news.ru
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