Карлос Сайнс: В контракте не написано, что я – второй

В 2021-м Карлос Сайнс сменит Себастьяна Феттеля в Ferrari, став напарником Шарля Леклера. В эфире радио «Mar Parc El Partidazo de Cope» испанец заявил, что у него в контракте не написано, что он будет «вторым» номером…

Карлос Сайнс: «Я не подписывал ничего, где написано, что я второй пилот. В моём контракте говорится, что интересы команды превыше всего, но там нет ничего о том, что я должен кому-то помогать.

Конечно, я сделаю всё, чтобы Ferrari выигрывала гонки. Но всех гонщиков я воспринимаю как своих соперников – неважно, какого цвета его машина. Я уверен – если возникнет сложная ситуация, мы примем правильное решение, так что меня это не беспокоит.

Получу ли я скидку, если захочу купить Ferrari? Я спрошу об этом, когда окажусь в Маранелло. В McLaren мне предоставляют машину, которую меняют каждые полгода. Что касается цвета – мне нравятся темные машины, поскольку я не люблю выделяться».