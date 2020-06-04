На Сочи Автодроме готовы принять две гонки

Сегодня в немецкой прессе появилась информация о возможном проведении двух этапов Формулы 1 в Сочи, поскольку российская трасса идеально подходит для проведения Гран При с точки зрения инфраструктуры.

Автодром, расположенный в Олимпийском парке, легко закрыть, а отели, в которых обычно живут команды, находятся в нескольких минутах ходьбы. В результате в Сочи довольно просто соблюсти все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Комментируя для F1News.ru возможность проведения двух гонок Формулы 1 в России в 2020 году, в пресс-службе Сочи Автодрома отметили следующее: «Сейчас мы прорабатываем с коллегами из Формулы 1 различные варианты организации Гран При России.

В городе-курорте – отличная инфраструктура, у команды РОСГОНОК – достаточный опыт, поэтому, если возникнет необходимость, мы готовы к проведению двух гонок в Сочи».