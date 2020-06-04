Росс Браун: Гонщики тоже будут изолированы

Подтвердив даты проведения восьми первых Гран При сезона, руководство Формулы 1 опубликовало список пяти условий, которые должны гарантировать безопасность участников. Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал подробнее, как будут работать меры безопасности в паддоке.

Браун пояснил, что все сотрудники команд будут разделены на так называемые «группы и подгруппы», которые не будут пересекаться друг с другом: «Если у кого-то будет выявлен коронавирус, мы сможем быстро изолировать человека и людей, с которыми он контактировал.

Механикам, работающим с машиной, будет сложно выдерживать социальную дистанцию, поэтому они будут носить средства индивидуальной защиты. Помимо этого, механики, работающие с одной машиной, не будут пересекаться с механиками, работающими со второй машиной.

Если в одной из групп будет выявлен заболевший, мы изолируем всю группу для тестирования. Это даст нам гарантии, что вирус не распространится дальше, и оставшаяся часть команды сможет продолжать работу».

Процедура тестирования занимает порядка двух часов, и вся группа, в которой выявлен заболевший, будет изолирована до момента получения результатов, в том числе и гонщик. Росс Браун подтвердил, что если на двухчасовое ожидание результатов выпадет официальная сессия Гран При, то гонщик её пропустит: «Такого нельзя исключать».

На данный момент календарь Формулы 1 состоит из восьми этапов. Говоря о дальнейших планах, Росс Браун отметил: «В странах разная ситуация с коронавирусом, пока она не стабилизируется нам сложно что-то решать. Бразилия и Мексика в самом эпицентре сложного периода, но мы надеемся, что ситуация улучшится, и на основе этого мы сможем планировать программу.

Если мы посчитаем, что где-то условия недостаточно безопасные и риски слишком велики, мы не приедем в страну, даже если сможем выполнить условия властей. Наши стандарты безопасности всегда будут превосходить требования, предъявляемые в странах, в которые мы собираемся».

Говоря о перспективах проведения этапов на городских трассах в Сингапуре и Баку, Росс Браун отметил: «Мы подходим к той точке, когда нам нужно будет принять решение».

При этом Браун допустил, что все гонки 2020 года могут пройти исключительно в Европе: «Это возможный вариант, если мы не сможем провести выездные этапы, которые нам хотелось бы провести».

Прокомментировал Росс и отказ от гонки с реверсивной стартовой решёткой вместо второй квалификации во время сдвоенных этапов: «Жаль, что идея не получила поддержку. Тото Вольфф был предельно откровенен и сразу же сказал: «У моей команды очень сильные позиции, и я не хочу ничего, что могло бы снизить наши шансы на победы в гонках». И это нормальная позиция, это его прерогатива».

Поделился Браун мнением о ситуации в Williams и возможной продажи команды: «Формулу 1 беспокоит сложившаяся ситуация, и мы поддерживаем команду многими способами. Я провел большую часть своей карьеры в Williams, на годы в Williams пришёлся период моего становления. Мне грустно видеть результаты, которые команда показывает в последние годы.

Однако их проблемы стали следствием невысоких результатов. Есть цена, которую нужно заплатить за плохие выступления. Однако я оптимистичен в том, что со свежими инвестициями команда будет занимать более высокие позиции».

Говоря о финансовой ситуации в Формуле 1 в целом, Росс отметил: «Безусловно, мы переживём этот год. Большую часть доходов мы получаем от телекомпаний и спонсоров, так что отсутствие зрителей на трибунах никак не повлияет.

Мы хотим выступать перед болельщиками, но мы сможем это сделать только тогда, когда будет безопасно. Я считаю вполне приемлемым, если большая часть гонок в этом году пройдёт при пустых трибунах».