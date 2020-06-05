Берни Экклстоун ищет покупателей для Williams

На прошлой неделе в Williams опубликовали неутешительные финансовые результаты и допустили возможность продажи команды. Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что хочет помочь прославленному коллективу и ищет для Williams новых инвесторов.

Берни Экклстоун: «Уход Williams станет большой потерей, это 100%. Я ищу людей, которые могли бы поучаствовать в этом проекте. Всё же владение командой очень дорогое хобби. Надеюсь, это не конец.

Мы можем увидеть конец эпохи, но я надеюсь, что кто-то сможет взять на себя управление командой, поскольку будет ужасно потерять такой коллектив. Это просто немыслимо. Фрэнк Уильямс много работал, чтобы команда выступала на высоком уровне, поэтому сейчас печально видеть, как Williams постепенно исчезает. Это историческая команда.

Проблема Williams в очень практичном подходе Фрэнка к управлению. К сожалению, у нынешних руководителей нет такого же статуса, что и Фрэнка. У него всё получалось».

Прокомментировал Берни и опубликованный календарь на первые восемь гонок сезона: «Не так и сложно провести для начала восемь гонок. Эпидемия коронавируса пошла на спад во всём мире, но ещё не завершена. Возможно, им удастся провести 12 этапов.

Хорошо ли это? Я не знаю, хорошо или плохо начинать сезон, когда коронавирус может вернуться».