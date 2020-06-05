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Автоспорт

Браун: Хочется придать второй гонке свежий колорит

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Формула 1 продолжает поиск решений, которые могли бы разнообразить сдвоенные гоночные уик-энды в Австрии и Великобритании.

Идея заменить традиционную квалификацию 30-минутной спринтерской гонкой с реверсивным порядком старта была отвергнута командой Mercedes, а для того, чтобы она была реализована, нужна единогласная поддержка всех участников чемпионата.

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун с сожалением констатировал, что этот эксперимент вряд ли будет осуществлён, однако поиск новых решений продолжается.

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«Это не может быть реализовано, пока не будет единогласной поддержки, а этого мы, похоже, не получим, – заявил Браун. – Но мы продолжаем думать, что можно предпринять, чтобы вторая гонка была несколько иной по характеру, чтобы придать ей свежий колорит, придумать какой-то нюанс или элемент, который болельщики оценят и сочтут интересным, и при этом он не будет привносить элемент искусственности.

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На этой неделе у нас идут переговоры с FIA, и поскольку наша главная идея была отвергнута, у нас есть ещё одно предложение – мы его представим командам, и им предстоит его принять».

Но, по словам Брауна, открыто обсуждать все возможные варианты предложения такого рода в Формуле 1 пока не хотят.

Источник:www.f1news.ru
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