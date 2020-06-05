Пятница, 5 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортХэмилтон и Боттас проведут тесты на следующей неделе
Автоспорт

Хэмилтон и Боттас проведут тесты на следующей неделе

AdminНет комментариев
Добавлено

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас вернутся за руль машины Формулы 1 на следующей неделе. Во вторник в Сильверстоуне за руль Mercedes W09, машины 2018 года, сядет Боттас, а в среду его сменит Хэмилтон.

Предстоящие тесты нужны Mercedes для того, чтобы отработать необходимые процедуры и протоколы безопасности, которые будут действовать во время первых этапов сезона для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в паддоке. Кроме того, предстоящие тесты – возможность для гонщиков почувствовать машину после нескольких месяцев паузы, а для механиков и инженеров – вернуться к привычному рабочему ритму.

Читайте также:  Видео: В AlphaTauri опробовали технологию Driver’s Eye

«Мы возвращаемся на трассу на следующей неделе в Сильверстоуне! – сообщила пресс-служба Mercedes. – Валттери во вторник и Льюис в среду сядут за руль Mercedes W09 2018 года на двухдневных тестах, в рамках которых команда отработает протоколы перед возобновлением гонок в следующем месяце в Австрии».

Ожидается, что остальные команды Формулы 1 проведут аналогичные тесты перед началом сезона.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Берни Экклстоун ищет покупателей для Williams

Росс Браун: Гонщики тоже будут изолированы

Видео: Трейлер F1 2020 Deluxe Schumacher Edition

Росберг пожертвовал 10 тысяч евро на борьбу с расизмом

На Сочи Автодроме готовы принять две гонки

Закрыть