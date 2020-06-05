Клэр Уильямс: Команда стремится на вершину подиума

На прошлой неделе в Williams объявили о планах продать команду. Заместитель руководителя Клэр Уильямс уверена, что привлечение новых инвесторов поможет вернуться в число лидеров и бороться за победы.

Клэр Уильямс: «Забавно, но я получаю много писем по электронной почте с соболезнованиями. Я ценю заботу о команде, но новости о продаже необходимо воспринимать в позитивном ключе, так как это обеспечит будущую устойчивость команды, ведь именно к этому мы всегда стремились. На первом месте всегда были интересы команды, её успех. Инвестиции, которые мы ищем, помогут этого достичь.

Мы не должны негативно воспринимать новости о продаже, наоборот – нужно смотреть на вещи позитивно. Сотрудники Williams это понимают и, думаю, в восторге от такой перспективы. Потенциально инвестиции принесут нам очень успешное будущее.

В недавнем прошлом команда пережила несколько успешных лет, которые сменились болезненными сезонами. Именно поэтому инвестиции так важны и помогут нам реализовать амбиции. Я не вижу причин, почему Williams не сможет вновь добиться успеха, и не могу дождаться, когда мы вернёмся на позиции, на которых хотим быть – первые ряды и хорошие результаты в каждом Гран При. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы Williams вернулась на вершину подиума».

Клэр Уильямс добавила, что уход из Williams титульного партнёра не отразится на бюджете команды в этом году: «Я гарантирую, что наш бюджет позволит полностью профинансировать участие в этом сезоне. Машина по-прежнему будет называться Williams, в команде продолжат работать те же люди. Единственное, что изменится – у нас будет немного другая ливрея.

Мы отчаянно стремимся вернуться на трассу, когда это будет безопасно. Мы очень много работали последние 18 месяцев, чтобы изменить ситуацию, в которой оказалась команда».