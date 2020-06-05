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Автоспорт

Видео: Круг по виртуальной трассе в Баку

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Ещё месяц назад Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, говорил, что организаторы Гран При Азербайджана не теряют надежды провести гонку.

«Мы находимся в постоянном контакте с менеджментом Формулы 1 и пытаемся продумать сценарии, при которых сможем провести гонку в Баку», – заявил он в начале мая. К сожалению, похоже, пока ситуация складывается неблагоприятно для азербайджанской стороны, и шансов на то, что в этом году мы сможем посмотреть интереснейшую борьбу на уникальной городской трассе, становится всё меньше.

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Думается, если Гран При Азербайджана всё-таки не состоится, об этому будут жалеть и гонщики, и команды, и журналисты, которым очень нравится работать в Баку. Но, возможно, некоторой компенсацией для кого-то станет виртуальная гонка на улицах этого города, которая пройдёт в этот уик-энд.

Уже сейчас есть возможность вспомнить конфигурацию Baku City Circuit и немного поностальгировать по захватывающим баталиям, которые нам подарила эта трассы в предыдущие четыре года.

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Источник:www.f1news.ru
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