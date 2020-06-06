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Автоспорт

Макс Ферстаппен – «самый дешёвый» гонщик Red Bull?

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Португальский гонщик Антониу Феликс да Кошта, сейчас выступающий в Формуле E, в своё время был одним из участников молодёжной программы Red Bull и давно знает Макса Ферстаппена.

В недавнем чате с голландцем в Instagram он рассказал забавную, похожую на анекдот историю, произошедшую лет семь назад. Но сначала надо напомнить, что, по слухам, зарплата Макса Ферстаппена в Red Bull Racing составляет порядка 20 млн. евро в год.

А история такая: в начале ноября 2014 года да Кошта летел в Бразилию вместе с Себастьяном Феттелем и Хельмутом Марко, советником Red Bull по автоспорту. Себастьян шутливым тоном задал австрийцу вопрос: «Послушайте, Хельмут, в следующем году Макс дебютирует в Toro Rosso, а кто станет его напарником? Согласитесь, Антониу – вполне очевидный выбор».

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Как отреагировал тогда Хельмут Марко, не столь важно, но да Кошта тоже задал ему вопрос: «Какой гонщик обошёлся Red Bull дешевле всего, в кого вы почти не вкладывали денег?»

«Макс Ферстаппен. Мне почти не пришлось тратить на него денег, при этом он уже попал в Формулу 1», – ответил Марко.

На тот момент контракт с 17-летним голландцем был уже подписан, и Ферстаппен стал самым молодым пилотом, когда-либо принимавшим участие в официальной программе гоночного уик-энда: 5 октября 2014 года за рулём машины Toro Rosso он провел пятничную тренировку, предшествовавшую Гран При Японии, в возрасте 17 лет и трёх дней.

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Макс, ныне один из самых перспективных гонщиков чемпионата мира, на счету которого 8 побед, слушая рассказ да Кошты, только рассмеялся: «Да, и я каждый день напоминаю об этом Хельмуту. Это действительно так, я провёл совсем немного времени в молодёжной программе Red Bull».

На старт своей дебютной гонки Формулы 1, Гран При Австралии 2015 года, Ферстаппен вышел, когда ему было всего 17 лет и 166 дней, и этот рекорд ещё долго не будет побит.

Источник:www.f1news.ru
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