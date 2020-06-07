Джордж Расселл выиграл виртуальную гонку в Баку

Предпоследний этап серии Esports Virtual Grand Prix уверенно выиграл Джордж Расселл – для гонщика Williams это уже третья победа подряд, и теперь он всерьёз претендует на титул.

Кстати, надо отметить, что трасса в Баку нарисована неплохо, временами даже забывалось, что она виртуальная – словом, выглядело всё довольно убедительно.

Расселл выиграл поул, удержал лидерство после старта, вторым ехал Александер Элбон (Red Bull Racing), за ним Эстебан Гутьеррес (Mercedes), но позади них в первом повороте произошёл завал, и в него попал Шарль Леклер (Ferrari), стартовавший 10-м, но сразу опередивший нескольких соперников. К сожалению, после этого он откатился на далёкую 14-ю позицию. Забегая вперёд, скажем, что отыграться ему так и не удалось.

К 4-му кругу Расселл нарастил преимущество до полутора секунд, но Элбон делал всё, что только мог, чтобы его догнать. Гутьеррес ехал в паре секунд позади него, а мексиканца преследовал Ландо Норрис. Опять же, опережая события, заметим, что на этой позиции гонщик McLaren и финишировал, что стало для него неплохим результатом.

На 7-м круге Элбон побывал в боксах, на следующем его примеру последовал Расселл, но его преимущество уже было таким, что он не потерял лидерство. Кстати, на второй позиции на этой стадии гонки ехал его напарник Николас Латифи – в реальной Формуле 1 мы давно не видели, чтобы гонку возглавляли две машины Williams. Если память не изменяет, последний раз это было в 2014 году в Австрии. Впрочем, канадцу ещё предстоял пит-стоп.

Когда половина дистанции была позади, Расселл продолжал лидировать, нарастив преимущество до четырёх с лишним секунд. Леклер к этому времени смог добраться только до 12-й позиции, а 13-м ехал Пьер Гасли, дебютант виртуальной Формулы 1. Другой дебютант, Серхио Перес, занимал только 17-ю позицию.

К 18-му кругу из 26-ти первая пятёрка выглядела так: Расселл – Элбон – Гутьеррес – Норрис – Оскар Пиастри, дебютировавший в виртуальном Гран При Баку в составе Renault. Вскоре Ландо получил 3-секундный штраф, но на его позицию это не повлияло. Во-перых, он опережал Пиастри на 5 секунд, во-вторых, вскоре гонщик Renault в свою очередь был наказан 5-ю штрафными секундами, и тоже за несоблюдение пределов трассы.

На последних кругах особых событий не произошло, позиции в первой пятёрке не изменились, и победа на виртуальных улицах Баку досталась Джорджу Расселлу. Это его третье подобное достижение подряд и серьёзная заявка на титул.

«После пит-стопа меня немного беспокоило, что Алекс Элбон ехал на жёстких шинах, а я на Medium, поэтому полагал, что буду быстро от него отрываться, но этого не произошло, – сказал победитель гонки. – Он держался позади меня, и я думал: «О, нет, только не это!»

Надо отдать ему должное, ехал он довольно быстро. Но я всё-таки победил, так что гонка доставила мне удовольствие. Хотелось бы, чтобы так было и в реальном мире, но я не уверен, что это произойдёт уже в Австрии, хотя я сделаю всё, что в моих силах. Но не могу обещать, что поднимусь на вершину подиума и там».

Финальный этап виртуальной серии пройдёт через неделю в Канаде.