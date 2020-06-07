Ferrari проведёт тесты во Фьорано

На следующей неделе команда Mercedes проведёт тесты в Сильверстоуне, на которых Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут пилотировать машину 2018 года, и мы об этом писали.

Для того, чтобы дать своим гонщикам побыстрее войти в форму, в Ferrari тоже проведут тесты: Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру предстоит сесть за руль SF71H, поскольку регламент разрешает в подобных случаях использовать машины двухлетней давности.

Как сообщают итальянские источники, на следующей неделе Скудерия будет работать на заводском треке во Фьорано, хотя информации о конкретном дне пока нет. Также неясно, в какой очередности гонщики будут пилотировать SF71H, но ожидается, что в ближайшие дни команда поделится какими-то подробностями.