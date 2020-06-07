Хельмут Марко: Ferrari вряд ли будет в группе лидеров

До Гран При Австрии, с которого с задержкой на три с половиной месяца всё-таки начнётся сезон, остаётся четыре недели. Хельмут Марко, советник компании Red Bull по автоспорту, полагает, что на этой стадии чемпионата Ferrari вряд ли будет в хорошей форме.

«Если допустить, что результаты прохождения кругов на тестах в Барселоне что-то означают, то я не думаю, что Ferrari будет в группе лидеров, – заявил Марко в эфире немецкого телеканала RTL. – На тестах они не дотягивали до нашего уровня и до Mercedes, но, возможно, им удалось что-то наверстать. Однако не думаю, что они смогут претендовать на победу, разве что немного подтянутся к нам, но не более того.

На это также может повлиять ситуация внутри команды. Себастьян не позволит, чтобы ему указывали, не такой он человек, поэтому между гонщиками Скудерии развернётся острое соперничество. И если в следующем году он перейдёт в Mercedes, автоспорт от этого только выиграет».

По мнению Марко, единственная команда, которая уже сейчас в состоянии конкурировать с Mercedes – это Red Bull Racing: «Они с Хэмилтоном – безусловные фавориты, но нам представляется, что наша команда может считаться главным и самым серьёзным их соперником, мы намерены атаковать с самого начала.

Тем более, Mercedes никогда не удавалось хорошо выступать в Австрии. У них всегда возникали какие-то проблемы. Впрочем, на самом деле расстановки сил пока никто не знает, ведь в Мельбурне мы так и не выехали на трассу, но привезли туда несколько технических новинок».