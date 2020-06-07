Хюлкенберг: Перерыв – это здорово, но я снова хочу гоняться

В 2020 году в карьере Нико Хюлкенберга, только в Формуле 1 продолжавшейся десять лет, наступил перерыв, поскольку в команде Renault отказались от его услуг и предпочли подписать контракт с перспективным Эстебаном Оконом. Но 32-летний немецкий гонщик не скрывает, что хочет вернуться в автоспорт.

«Конечно, очень интересно наблюдать за кадровыми перестановками. Их уникальность в том, что команды так рано объявили о контрактах с новыми гонщиками, но, по-моему, сейчас ситуация станет поспокойнее, – прокомментировал Нико в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. – Командам пора сосредоточиться на подготовке к гонкам. Кстати, Карлос Сайнс – хороший выбор для Ferrari, он быстрый гонщик и настоящий трудяга.

Что касается меня, то глава, связанная с Формулой 1, ещё не закончена, однако надо, чтобы команды сами захотели со мной сотрудничать. Если появится хороший вариант, я о нём подумаю. Перерыв в карьере – это здорово, но я снова хочу гоняться».

Впрочем, вариантов не так уж много, и наиболее реалистичный, хотя и с большими допущениями, связан с возвращением в Renault, ведь в следующем году Даниэль Риккардо перейдёт в McLaren. В заводской команде французского концерна образуется вакансия, на которую, по слухам, претендуют Валттери Боттас (если в Mercedes не станут продлевать с ним контракт) и даже Фернандо Алонсо.

Но в теории в сложившихся обстоятельствах в Renault могут предпочесть Хюлкенберга хотя бы из тех соображений, что он обойдётся команде явно дешевле, чем два упомянутых кандидата.