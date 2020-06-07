IndyCar: Гонщики высоко оценили систему Aeroscreen

Мы рассказывали о том, что в ходе первого этапа сезона IndyCar своё настоящее боевое крещение на овальном автодроме в Техасе прошла система Aeroscreen, защищающая голову гонщика.

Конструкция, напоминающая фонарь кабины истребителя, в своё время была разработана специалистами Red Bull Technology, но в Формуле 1 её отвергли, выбрав альтернативное решение – Halo. А в заокеанской серии она пригодилась: была существенно усовершенствована и с этого сезона стала обязательной.

Пресс-служба американского чемпионата приводит любопытную статистику: 15,1 тонны – столько весят два современных истребителя F-16, или два тиранозавра, или 1000 золотых слитков, или 22 машины IndyCar. Именно такую нагрузку может выдержать Aeroscreen.

Но чтобы адаптироваться к использованию такой системы, гонщикам, командам и инженерам пришлось изрядно потрудиться, ведь она весит примерно 45 кг, и это вызвало ряд проблем, связанных как с более интенсивным износом резины, так и с оптимальной развесовкой машины, которая явно нарушилась.

Перед началом сезона система прошла всесторонние испытания, выявленные в ходе тестов недостатки были устранены, и всё-таки вопросы к видимости оставались, особенно в условиях закатного солнца. Также вызывала тревогу ситуация с охлаждением кокпита, ведь теперь в него не попадает встречный воздух.

Несмотря на всё это, ни один из гонщиков не возражал против применения Aeroscreen, хотя внешний вид машины с этой системой устраивает не всех. В частности, пилот команды Carlin Конор Дэли (сын Дерека Дэли, бывшего гонщика Формулы 1, выступавшего в конце 70-х – начале 80-х) сказал: «Полагаю, публично я заявлял, что не большой поклонник этой системы. Но я понимаю, причины, из-за которых она была введена.

Я с уважением отношусь к работе, которая проводится в нашей серии, хотя понятно, что с внедрением Aeroscreen появляется немало новых интересных переменных».

Из-за пандемии начало сезона в IndyCar было отложено до июня, но эта чрезвычайная ситуация повлияла в том числе и на поставщика резины, компанию Firestone: там собирались разработать новую версию шин с учётом увеличившегося веса машины, но не успели. Чтобы избежать сложностей, организаторы серии приняли решение ограничить отрезок гонки на одном комплекте резины 35 кругами, после чего необходимо ехать на пит-стоп.

Однако после гонки её победитель Скотт Диксон похвалил шинников, заявив, что вводить такие ограничения не было необходимости, поскольку резина показала себя отлично. По его словам, один комплект мог выдержать и 65 кругов по овальному автодрому.

Программа уик-энда из-за эпидемиологической ситуации была сокращена до одного дня, но уже после коротких тренировок стало понятно, что все тревоги, связанные с Aeroscreen были напрасными.

Действующий чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден, занявший в гонке 3-е место, сказал: «Если честно, я её не замечал, разве что она влияла на поведение машины. Можно сказать, что это очень хорошая штука. Особой разницы с прошлым годом я не заметил.

Поведение машины несколько изменилось, но я быстро адаптировался и уже этого даже не чувствую. С видимостью всё в порядке, вообще никаких проблем».

Симон Пажено, финишировавший вторым, добавил: «Поведение машины изменилось заметно, к этому придётся приспосабливаться. За один день это сделать непросто, но хорошо, что мы проехали с Aeroscreen всю гонку и смогли разобраться, что нужно сделать в будущем, чтобы добиться прогресса. Зато ты чувствуешь себя в безопасности. Если что-то произойдёт, твое лицо защищено, и это замечательно».