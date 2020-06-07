Магнуссен: Если придётся платить, я в Haas не останусь

Кевин Магнуссен заявил, что хочет продолжить сотрудничать с Haas и в следующем году, однако уйдёт, если за место в команде придётся платить.

Датчанин выступает в американской команде с 2017-го, в целом у него репутация быстрого гонщика, но за эти годы между ним и его напарником Романом Грожаном не раз происходили столкновения на трассе, из-за чего команда Haas F1 теряла очки.

«Я очень хочу остаться в Haas, у них опцион на мои услуги, и меня бы очень устроило, если бы они этим воспользовались, – рассказал Кевин в интервью датскому таблоиду B.T. – Я уверен, в ближайшие годы за эту команду вполне можно будет выступать, она обещает быть неплохим местом. В 2021-м будет введено ограничение бюджетов, и мы сможем подтянуться к лидерам.

Кроме того, в следующем сезоне все продолжат выступать на машинах 2020 года, следовательно, есть смысл продолжить работать с теми же гонщиками. На зимних тестах наша новая машина хорошо себя показала, это вселяет надежду, ведь похоже, что мы разобрались с проблемами, мешавшими нам в прошлом году».

Но Магнуссена несколько тревожит, что, поскольку зарплаты гонщиков не включены в бюджеты, ограниченные на уровне $145 млн, то их могут попросить платить за право выступать в команде. В этом случае он расстанется с Haas.

«Если придётся платить за место в команде, я там не останусь, – категорично заявил он. – Я не умею собирать необходимые суммы и не буду этого делать».

Но в целом Кевин одобряет перемены, происходящие в Формуле 1: «Мы сейчас говорим о максимальном уровне затрат, который близок к нашему бюджету, но всё-таки это больше, чем расходует Haas. Однако это заставит многие команды сократить свои бюджеты, поэтому мы окажемся в более благоприятном положении.

Получается, для нас мало что изменится, тогда как более сильным соперникам придётся затянуть пояса. Ситуация складывается любопытная! Джин Хаас, владелец Haas F1, знает, что у него очень хорошая маленькая команда. Могу понять, что он расстраивался из-за всего, что происходило в прошлом году, но, думаю, это были лишь временные трудности на нашем пути».

Если в 2018-м американская команда заняла 5-е место в Кубке конструкторов, то по итогам прошлого сезона откатилась на предпоследнее, 9-е место, набрав лишь 28 очков – в два раза меньше, чем Alfa Romeo, завершившая чемпионат на 8-й строчке командного зачёта.