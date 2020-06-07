Марк Уэббер: Альянс с Ferrari изрядно вымотал Феттеля

Марк Уэббер считает, что за годы сотрудничества с Ferrari Себастьян Феттель просто очень устал, и это связано с влиянием специфической культуры, характерной для итальянской команды.

По мнению австралийского ветерана Формулы 1, это обстоятельство, а также рост влияния Шарля Леклера сказались на уверенности Феттеля.

«Сейчас все возможности в руках Леклера, поскольку он стал новым фаворитом Ferrari. А Себастьян сделал всё, что было в его силах, чтобы мобилизовать команду и поднять её на уровень, позволяющий бороться за победу в чемпионате, – заявил Уэббер. – Но этого не случилось. Поэтому я считаю, что его уверенность серьёзно пошатнулась, в том числе из-за того, что он не смог воспринять итальянскую культуру. А это важный фактор.

Есть своего рода немецкий подход к работе, при котором, как мы знаем, многие вещи делаются почти автоматически. Англичане, австралийцы, новозеландцы, выходцы из Южной Африки где-то посередине, а на противоположном полюсе находятся итальянцы.

Я думаю, что этот альянс его изрядно вымотал. Я уже несколько раз ему говорил, что он выглядит старше своих лет. Кто знает, может быть, ему захочется пропустить сезон? Мне кажется, он просыпается по утрам, не чувствуя особого желания сразу сесть за руль красной машины, а для гонщика это проблема».

При этом Уэббер полагает, что Феттель вряд ли готов перейти в какую-либо из команд середины пелотона, лишь бы продолжить карьеру в Формуле 1.

Когда Марка спросили, допускает ли он переход его бывшего напарника в Renault, он ответил: «Не знаю, куда он может перейти. В основном за годы карьеры он всегда боролся за подиумы, за исключением своего дебютного сезона в Toro Rosso, но даже тогда он выиграл гонку.

Я вообще не могу представить, чтобы он выступал за Renault. Мне видится, что он пропустит сезон 2021 года, после чего, возможно, подумает о возвращении. В его возрасте слишком рано завершать карьеру, но поскольку он её рано начал, его коллекция спортивных трофеев уже достаточно большая. Не удивлюсь, если он уйдёт из Формулы 1, но очень надеюсь, что этого не произойдёт».