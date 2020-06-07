В Австралии подсчитывают убытки из-за отмены Гран При

На подсчёт общей суммы убытков, понесённых австралийской стороной из-за отмены мартовского Гран При в Мельбурне, потребуется несколько месяцев, поскольку сейчас идёт процесс, в ходе которого организаторы гонки выплачивают различные компенсации и возвращают деньги за билеты.

Окончательная сумма будет фигурировать в финансовом отчёте компании Australian Grand Prix Corporation (AGPC), который должен появиться ближе к осени. Но уже сейчас понятно, что предполагаемые убытки будут несколько меньше, поскольку какие-то деньги выплатят страховые компании, ведь гонка была отменена в силу форс-мажорных обстоятельств, а в Liberty Media не станут взимать с AGPC плату за её проведение.

Власти штата Виктория уже официально подтвердили, что эти деньги платить не придётся – по оценкам экспертов, речь идёт о сумме, превышающей $20 млн. Однако организаторам гонки всё-таки предстоит расплатиться за все работы, связанные с подготовкой трассы, с последовавшим демонтажем трибун и прочих элементов временной инфраструктуры – это порядка $30 млн, а также вернуть деньги за билеты – ещё около $40 млн.