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Автоспорт

1000-я гонка Ferrari может пройти в Муджелло

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На счету Ferrari 991 Гран При, но в календаре на сезон 2020 года пока лишь восемь этапов – и восьмой из них станет для Скудерии 999-м. Так где же пройдёт юбилейный Гран При?

По информации RaceFans, руководство Формулы 1 и Ferrari обсуждают проведение 1000-й гонки на домашней для команды трассе в Муджелло 11-13 сентября – через неделю после Гран При Италии в Монце.

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Трасса в Муджелло никогда не принимала Гран При, там проводились лишь тесты, но она имеет соответствующую лицензию.

Источник:www.f1news.ru
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