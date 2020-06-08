eSports: Вандорн стал чемпионом серии Race at Home

Гонщик Mercedes Стоффель Вандорн финишировал вторым в финале виртуальной серии Race at Home, что позволило ему стать чемпионом – возможно, это станет некоторой компенсацией за то, что в реальной Формуле E его дела идут не столь блестяще.

А победа на берлинской трассе, виртуальной, разумеется, досталась Оливеру Роулэнду, и набранных сегодня очков оказалось достаточно, чтобы опередить в личном зачёте Паскаля Верляйна. Но сегодня немецкому гонщику Mahindra не повезло, в суете первого круга его машина получила удар, её развернуло, и он оказался в хвосте пелотона.

Паскаль пытался отыграться, и уже казалось, что это ему удаётся, но машина оказалась слишком сильно повреждена, ей не хватало скорости, поэтому Верляйн смог добраться только до первой десятки и заработать всего пару очков. Но затем, уже после финиша, его лишили и этого, поскольку он был оштрафован за инцидент на первом круге.

«Я очень рад, что выиграл этот чемпионат, хотя день складывался непросто, – сказал после гонки Стоффель Вандорн. – Старт был хаотичным, но я поравнялся с Паскалем, ехал по внешней траектории, а затем во 2-м повороте в меня кто-то врезался сзади, и в результате этого инцидента машину Паскаля развернуло».

Любопытно, что победа досталась Роулэнду, гонщику Nissan, также выигравшему первую гонку на виртуальной трассе, проложенной по территории старого берлинского аэродрома «Темпльхоф», проходившую в мае. Кстати, сегодня ему же достался поул.

На третью ступень подиума поднялся Макс Гюнтер, гонщик BMW, четвёртым финишировал Эдоардо Мортара (Venturi), а замкнул первую пятёрку Себастьен Буэми, напарник Роулэнда по команде Nissan.