Физикелла: Важнее всего, что сезон наконец-то начнётся

Бывший гонщик Формулы 1 Джанкарло Физикелла рад, что сезон в чемпионате мира всё-таки начнётся, хотя и с большой задержкой, а Гран При будут проходить при пустых трибунах.

«Атмосфера будет несколько иная, но важнее всего, что сезон наконец-то начнётся, – поделился Джанкарло в эфире итальянского Radio1. – А то, что они будут проходить при пустых трибунах, мало что меняет для гонщиков, ведь на трассе они максимально сосредоточены на пилотировании, переговорах по радио с инженерами и т.д., но за пределами кокпита, разумеется, чего-то будет не хватать.

И всё-таки главное, что сезон начнётся, а там посмотрим, как будет складываться ситуация со второй частью календаря чемпионата. Если у таких команд, как Mercedes и Ferrari, машины окажутся лучше, чем у соперников, то, однозначно, они смогут одержать победы в двух Гран При подряд, но не факт, что их выиграет один и тот же гонщик. Но всё зависит от того, сколь велика будет разница в скорости между командами и между пилотами».

По мнению Физикеллы, в гонках на выносливость, в которых он успешно выступает последние десять лет, такой фактор, как зрители на автодроме, значит несколько больше: «В Ле-Мане на трибунах и вокруг автодрома собирается до 300 тысяч болельщиков, и когда после финиша тяжелейшей гонки вся эта толпа устремляется к подиуму, это невероятно впечатляющее зрелище!»

Он знает, о чём говорит: Джанкарло выступал в «24 часах Ле-Мана» десять раз, дважды становился победителем этой легендарной гонки в классе GTE Pro вместе с AF Corse, по сути, заводской командой Ferrari, и ещё четыре раза поднимался на подиум.