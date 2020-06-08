Ковалайнен: В McLaren было трудно, Льюис меня опережал

Вероятно, пиком карьеры Хейкки Ковалайнена можно считать два сезона с McLaren, когда его напарником был Льюис Хэмилтон, но ему редко удавалось выйти на уровень тогда ещё совсем молодого британца. В 2008-м Хейкки завершил чемпионат на 7-м месте личного зачёта, тогда как Льюис выиграл титул; в 2009-м, когда у команды из Уокинга была далеко не самая быстрая машина, Ковалайнен занял только 12-е место, но его напарник – всё-таки пятое.

«Думаю, больше всего я проигрывал Льюису на торможениях, поскольку ему удавалось тормозить позже и жёстче, хотя на апекс он выходил и начинал разгон так же, как я, – вспоминает Хейкки. – В целом его траектории были чуть более «угловатыми», чем мои, поскольку он тормозил позже, когда машина уже была внутри поворота – ему удавалось сбросить скорость на довольно короткой дистанции.

Заходил он в повороты почти по прямой, и я полагаю, это одна из причин, все эти годы позволяющая ему так здорово беречь резину. Он меньше нагружает шины, а если и нагружает, то на тех участках трассы, где она страдает меньше.

А я перегружал шины, мои траектории в поворотах были довольно длинными – можно сказать, у меня такой стиль пилотирования. Помню, инженеры McLaren говорили, что похожий стиль был у Фернандо Алонсо, Кими Райкконена и Мики Хаккинена: они все входят в повороты на большой скорости, проходя их по длинным траекториям. Льюис же приближается к повороту, поздно тормозит, резко меняет направление движения и выходит из поворота по более прямой линии – это меньше загружает резину.

В общем, я думаю, что торможения – одна из областей, в которых он очень силён. А ещё он отлично пилотирует на трассах, где машина настраивается на не слишком сильный прижим, из-за чего ведёт себя нестабильно, и нужно пилотировать на пределе механического сцепления, которое обеспечивают шины.

Тут он действует просто великолепно – похоже, у него в пятой точке есть специальные сенсоры, благодаря которым он может балансировать на грани – это ему удаётся лучше других.

Два года в McLaren были для меня очень трудными, поскольку Льюис всегда был чуть впереди, а мне в каждой сессии приходилось упираться. Так было с самых первых зимних тестов, мне всегда приходилось прилагать максимум усилий, чтобы его догнать. Мои круги в среднем были недостаточно хороши. Так продолжалось полтора года, и я просто выбился из сил, поэтому можно сказать, что во второй половине сезона 2009 года я выступал хуже своих способностей».