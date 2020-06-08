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Автоспорт

Рекламщики слегка преувеличили успехи Нико Росберга

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Не надо быть тонким знатоком статистики, чтобы помнить, что Нико Росберг, выиграв свой единственный титул в 2016 году, сразу завершил карьеру в Формуле 1. Впрочем, он остался в поле зрения и после этого, поскольку стал активным видеоблогером, наладил сотрудничество с несколькими телеканалами и даже инвестировал часть того, что заработал, в Формулу E.

Всё это привлекает к нему внимание известных брендов, и Нико часто снимается в разнообразной рекламе. Но согласитесь, популярность бывшего гонщика – ещё не повод, чтобы преувеличивать его прошлые достижения, да ещё в три раза.

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Те, кто отвечал вот за этот образчик рекламного жанра, либо действовали безответственно и не проверяли факты, либо ошибка вкралась по нелепой случайности, хотя в это верится с трудом. Легче допустить, что это такой хитрый ход, чтобы о простенькой в сущности рекламе пива заговорили. В таком случае цель достигнута.

Рекламщики слегка преувеличили успехи Нико Росберга

Если кто-то полагает, что её создатели имели в виду также победы команды Mercedes в Кубке конструкторов, в которые Нико тоже внёс немалый вклад с 2014-го по 2016 гг, то и тут получается накладочка: их было три, плюс титул, завоёванный самим Росбергом – итого четыре.

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Наиболее пессимистично настроенные комментаторы даже высказывают предположения, что после такого ляпа Нико Росберг в рекламе этого пива больше не появится.

Источник:www.f1news.ru
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