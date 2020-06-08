Росс Браун: В Формуле 1 должна быть меритократия

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заявил в интервью Racefans, что предложенный принцип ограничений времени в аэродинамической трубе от результатов команды позволит гораздо мягче сгладить расстановку сил, чем использование балласта или каких-то других искусственных мер.

Росс Браун: «Этот принцип будет работать постоянно, если мы не увидим каких-то непредсказуемых последствий, неочевидных сейчас. Ограничение времени работы в аэродинамической трубе позволит нам мягко компенсировать разницу в результатах.

В Формуле 1 должна быть меритократия. Если вы плохо справляетесь со своей работой, то и с большим временем работы в аэродинамической трубе окажетесь позади. А если справляетесь хорошо, то и с меньшим временем будете впереди.

Это как драфт в NHL, где вы стараетесь набрать лучших игроков, но результат зависит от того, как поставлен тренировочный процесс, какую тактику вы используете на поле».