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Автоспорт

Росс Браун: В Формуле 1 должна быть меритократия

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Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун заявил в интервью Racefans, что предложенный принцип ограничений времени в аэродинамической трубе от результатов команды позволит гораздо мягче сгладить расстановку сил, чем использование балласта или каких-то других искусственных мер.

Росс Браун: «Этот принцип будет работать постоянно, если мы не увидим каких-то непредсказуемых последствий, неочевидных сейчас. Ограничение времени работы в аэродинамической трубе позволит нам мягко компенсировать разницу в результатах.

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В Формуле 1 должна быть меритократия. Если вы плохо справляетесь со своей работой, то и с большим временем работы в аэродинамической трубе окажетесь позади. А если справляетесь хорошо, то и с меньшим временем будете впереди.

Это как драфт в NHL, где вы стараетесь набрать лучших игроков, но результат зависит от того, как поставлен тренировочный процесс, какую тактику вы используете на поле».

Источник:www.f1news.ru
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