Вольфф: Победит команда с быстрой и надёжной машиной

Обычно в начале сезона команды какое-то время разбираются с надёжностью новых машин. И хотя в последние годы машины при стабильном регламенте стали гораздо надёжнее, устранить все проблемы на тестах и стендовых испытаниях невозможно.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что в ситуации, когда уже в начале сезона нас ждёт три Гран При подряд, многое решит надёжность – потерять очки будет легко, а вот компенсировать эти потери потом – очень сложно.

Тото Вольфф: «Новый сезон и коронавирус ставят перед нами новые задачи. Базы команд были закрыты, сезон начнётся совсем скоро – паузы не будет, с первых гонок нужно добиваться максимальных результатов.

Очень вероятно, что в первых гонках ключевую роль сыграет надёжность. Машины будут фактически те же, что команды отправляли в Австралию – у нас почти не было времени на дополнительные тесты. Фактически, тестами станут первые тренировки. Я считаю, что в этом году чемпионом станет команда с самой быстрой и самой надёжной машиной».