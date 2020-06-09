Браун: В Европе множество трасс, способных принять этап

Мы писали о готовности итальянского клуба ACI принять две гонки в этом сезоне – и одну из них провести не в Монце, а в Имоле или Муджелло. Необходимая инфраструктура для этого есть, а вместимость трибун не имеет значения – гонки всё равно пройдут без зрителей.

Накануне в RaceFans развили эту тему, сообщив о переговорах по поводу проведения в Муджелло 1000 Гран При в истории Ferrari, а сегодня подкрепили её цитатой спортивного директора Формулы 1 Росса Брауна, который не исключает такую возможность…

Росс Браун: «Очевидно, что подход к европейским этапам изменится, ведь на трибунах не будет зрителей. Увеличится и выбор трасс для проведения гонок – мы можем вернуться туда, где выступали прежде – в Муджелло, Имолу, Херес.

Эти этапы можно организовать достаточно быстро – если нет болельщиков, нет необходимости продавать билеты и решать возникающие при этом вопросы. Стационарную трассу можно быстро и легко подготовить, в отличие от городской. Есть несколько отличных европейских автодромов, с которыми мы можем быстро договориться о проведении этапа».