Вторник, 9 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФормула Е: Верляйн ушел из Mahindra Racing
Автоспорт

Формула Е: Верляйн ушел из Mahindra Racing

AdminНет комментариев
Добавлено

Паскаль Верляйн провёл два сезона в Формуле 1, выступая за Manor и Sauber, а в последние годы выступал в Формуле Е за Mahindra Racing, но в затянувшееся межсезонье решил сменить команду.

25-летний немец выбрал для этого весьма необычный путь, сделав заявление в Instagram, подтвердив, что не стал продлять контракт с командой. Ожидается, что вскоре он объявит о контракте с Porsche на следующий сезон.

Читайте также:  Хэмилтон: Нашего темпа хватало для победы

Паскаль Верляйн: «С сегодняшнего дня я не выступаю за Mahindra Racing. Мне хотелось завершить с ними этот сезон, но ситуация не позволяет. Я не могу сказать многое о своём будущем, но буду держать вас в курсе».

Заявление Mahindra Racing о замене пилота ожидается в ближайшее время. Сезон Формулы Е должен продолжиться в августе.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
1000-я гонка Ferrari может пройти в Муджелло

Eurosport переменил руководителя Sky Sport F1 Скотта Янга

На базе Mercedes завели мотор на W09

Вольфф: Победит команда с быстрой и надёжной машиной

Росс Браун: В Формуле 1 должна быть меритократия

Закрыть