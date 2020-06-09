Формула Е: Верляйн ушел из Mahindra Racing

Паскаль Верляйн провёл два сезона в Формуле 1, выступая за Manor и Sauber, а в последние годы выступал в Формуле Е за Mahindra Racing, но в затянувшееся межсезонье решил сменить команду.

25-летний немец выбрал для этого весьма необычный путь, сделав заявление в Instagram, подтвердив, что не стал продлять контракт с командой. Ожидается, что вскоре он объявит о контракте с Porsche на следующий сезон.

Паскаль Верляйн: «С сегодняшнего дня я не выступаю за Mahindra Racing. Мне хотелось завершить с ними этот сезон, но ситуация не позволяет. Я не могу сказать многое о своём будущем, но буду держать вас в курсе».

Заявление Mahindra Racing о замене пилота ожидается в ближайшее время. Сезон Формулы Е должен продолжиться в августе.