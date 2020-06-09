Риккардо: Формуле 1 не нужны реверсивные старты

Даниэль Риккардо считает, что Формуле 1 не стоит отказываться от традиций в пользу зрелищности…

Даниэль Риккардо: «Меня нельзя назвать самым консервативным в нашем спорте, но я не считаю, что реверсивный старт – одна из приоритетных задач.

Я понимаю точку зрения некоторых болельщиков, которым хотелось бы видеть, как гонщики на более быстрых машинах пробиваются через пелотон. Мне понятно их любопытство. Но далеко не везде это сработает, а где-то может всё испортить.

Для тех, кто находится дома, как я в настояший момент, такая интрига может быть интересной, но пуристы, настоящие поклонники гонок, с этим не согласятся».