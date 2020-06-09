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Автоспорт

Росс Браун: До 2026-го новых мотористов не будет

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Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун считает, что после обновления регламента на двигатели в сезоне 2025 года пройдёт ещё как минимум 12 месяцев, прежде чем в чемпионате мира может появиться новый поставщик моторов.

Росс Браун: «На самом деле, сезон 2026 года не так уж далеко. Если возникнет производитель, заинтересованный в том, чтобы попасть в Формулу 1, ему нужно начинать разработку уже через 18 месяцев.

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Именно поэтому мы хотим в ближайшее время, вместе с FIA и производителями, определиться с тем, каким будет новый регламент на моторы. У нас есть отличная возможность составить такой регламент, который сможет заинтересовать нового производителя. Это должен быть по-настоящему актуальный мотор.

Причина того, что до 2025 года никто из новых мотористов не придёт – в том, что на подготовку нужно действительно много времени и денег. И никто не станет вкладывать такие деньги, зная, что в 2025-м регламент изменится».

Источник:www.f1news.ru
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