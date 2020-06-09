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Автоспорт

Росс Браун: Мы полностью поддерживаем Льюиса

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Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун в эфире Sky Sport F1 подтвердил, что руководство чемпионата полностью поддерживает высказывания Льюиса Хэмилтона в социальных сетях, направленные против расизма.

Росс Браун: «Льюис – яркий представитель нашего спорта. Его комментарии звучат очень искренне, мы полностью его поддерживаем и разделяем сказанное им.

То, что произошло с Флойдом – это ужасно, но такое происходит слишком часто, поэтому мы увидели столь яркую реакцию общества – этот инцидент переполнил чашу терпения».

Источник:www.f1news.ru
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