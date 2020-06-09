Тото Вольфф: Все мы очень соскучились по гонкам

В прошлый раз в рамках гоночного уик-энда гонщики покидали боксы 1 декабря в Абу-Даби, а следующая официальная сессия пройдёт утром 3 июля в Шпильберге.

Пауза в 215 дней – это очень много даже при том, что зимой прошли шестидневные тесты. Руководитель Mercedes AMG Тото Вольфф в эфире Sky Sport F1 говорил о том, как все соскучились по гонкам…

Тото Вольфф: «Здорово, что европейский календарь наконец подтверждён и мы сможем начать сезон 5 июля гонкой в Штирии. Наши базы в Брэкли и Бриксуорте уже работают, мы готовимся к началу чемпионата.

Мы любим соперничество. Нам очень его не хватает. График в начале сезона плотный и непростой для команд. Три недели подряд наши сотрудники не смогут хотя бы на день вернуться домой. Но мы готовы к этому. И мы счастливы, что сможем подарить болельщикам настоящие гонки в этих особенных обстоятельствах.

Во время обязательного перерыва мы не могли работать с машинами. От открытия баз до начала сезона всего пять недель, но всё же мы надеемся опробовать в гонках вторую модификацию шасси, которую готовили как раз к этому времени. Мы опробуем обновлённую машину на свободных заездах и сможем сделать какие-то выводы. Возможны самые разные варианты – от успеха до провала, но это интересно, а в гонках пусть победит лучший!

Когда в марте мы прилетели в Австралию, я был не так голоден по гонкам, как сейчас – всё же, мы отработали шесть непростых лет, но сейчас я чувствую себя совершенно иначе. Я скучаю по гонкам и действительно счастлив, что мы начинаем сезон. К сожалению, на трибунах не будет болельщиков, но нас ждёт чистая борьба – то, что мы любим больше всего».