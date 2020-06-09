Валттери Боттас: Очень полезные тесты

Валттери Боттас комментировал итоги дня тестов в Сильверстоуне, где он смог проехать несколько кругов за рулём W09, а команда отработала пит-стопы и стандартные процедуры в новых условиях. Завтра за руль машины 2018 года сядет Льюис Хэмилтон.

Валттери Боттас: «Очень полезный день. Все мы давно не участвовали в гонках, появилось много новых правил о том, как мы должны вести себя, чтобы избежать риска для здоровья.

Мы тренировались, многому смогли научиться, поняли, как в этих условиях действовать эффективно – и не сомневаться в том, что всё пройдёт безопасно, когда начнутся гонки».