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Валттери Боттас: Очень полезные тесты

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Валттери Боттас комментировал итоги дня тестов в Сильверстоуне, где он смог проехать несколько кругов за рулём W09, а команда отработала пит-стопы и стандартные процедуры в новых условиях. Завтра за руль машины 2018 года сядет Льюис Хэмилтон.

Валттери Боттас: «Очень полезный день. Все мы давно не участвовали в гонках, появилось много новых правил о том, как мы должны вести себя, чтобы избежать риска для здоровья.

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Мы тренировались, многому смогли научиться, поняли, как в этих условиях действовать эффективно – и не сомневаться в том, что всё пройдёт безопасно, когда начнутся гонки».

Источник:www.f1news.ru
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