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Автоспорт

Энди Грин: В этом году будет меньше новинок

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Технический директор Racing Point Энди Грин рассказал о том, сколько обновлений машины инженеры планируют подготовить по ходу сезона…

Энди Грин: «В марте работа по модернизации машины была полностью прекращена. Только в конце мая команда впервые за десять недель запустила аэродинамическую трубу. Сейчас мы завершаем работу по проектам, которые находились на последней стадии готовности перед закрытием базы.

Сейчас мы составляем программу работы на вторую половину года и на следующий сезон, используя совершенно новый подход, ведь мы ушли на перерыв с одним действующим регламентом, а вернулись к работе с совершенно другим.

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В 2020-м мы подготовим меньше обновлений, чем планировали. Первая партия новинок была готова к Мельбурну, но мы так и не смогли их опробовать. Я рассчитываю, что команда в этом году подготовит ещё один крупный пакет обновлений примерно через два месяца. И, конечно, у нас будут специальные аэродинамические обвесы для гонок в Спа и Монце.

Для начала предстоит провести восемь гонок за десять недель. В данный момент мы точно не знаем, сколько продлится сезон, и сколько гонок состоится. Если их окажется всего двенадцать, то это будет означать, что после Монцы две трети сезона будет завершено, так что для крупных обновлений времени не так много. Кроме того, с текущего момента и до конца сезона время работы в аэродинамической трубе сокращено на 20%, а в следующем году его будет ещё меньше».

Источник:www.f1news.ru
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