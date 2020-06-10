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Автоспорт

Хэмилтон: Я в хорошей форме и готов к борьбе

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В среду Льюис Хэмилтон сменил Валттери Боттаса на тестах в Сильверстоуне, где в Mercedes работали с машиной 2018 года, а значит – у них не было никаких ограничений, необходимых в случае съёмочного дня, когда используется актуальная машина.

В команде отработали стандартные процедуры в условиях соблюдения социальной дистанции, использования перчаток и масок, а Льюис поработал на трассе и остался доволен…

Льюис Хэмилтон: «Когда после перерыва вы в первый раз выезжаете из боксов, слышите этот звук – ощущения всегда новые и свежие, сколько лет вы бы этим не занимались. Да, это старая машина, но она великолепна, мы выполнили насыщенную программу.

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Валттери вчера работал на сухой трассе, а сегодня мой день начался под дождём. Было немного скользко, но я вырос в такую погоду, привык к ней – и отлично смог почувствовать машину.

У меня не возникло ощущений, что я слишком давно не садился за руль. Всякий раз после большого перерыва вы спрашиваете себя: сможете ли вы пилотировать как прежде, но я сразу почувствовал себя уверенно. Я в хорошей форме и готов к борьбе. Надеюсь, все вы тоже ждёте её с нетерпением!»

Источник:www.f1news.ru
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