Хэмилтон: Я в хорошей форме и готов к борьбе

В среду Льюис Хэмилтон сменил Валттери Боттаса на тестах в Сильверстоуне, где в Mercedes работали с машиной 2018 года, а значит – у них не было никаких ограничений, необходимых в случае съёмочного дня, когда используется актуальная машина.

В команде отработали стандартные процедуры в условиях соблюдения социальной дистанции, использования перчаток и масок, а Льюис поработал на трассе и остался доволен…

Льюис Хэмилтон: «Когда после перерыва вы в первый раз выезжаете из боксов, слышите этот звук – ощущения всегда новые и свежие, сколько лет вы бы этим не занимались. Да, это старая машина, но она великолепна, мы выполнили насыщенную программу.

Валттери вчера работал на сухой трассе, а сегодня мой день начался под дождём. Было немного скользко, но я вырос в такую погоду, привык к ней – и отлично смог почувствовать машину.

У меня не возникло ощущений, что я слишком давно не садился за руль. Всякий раз после большого перерыва вы спрашиваете себя: сможете ли вы пилотировать как прежде, но я сразу почувствовал себя уверенно. Я в хорошей форме и готов к борьбе. Надеюсь, все вы тоже ждёте её с нетерпением!»