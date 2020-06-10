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Автоспорт

Жан Тодт: Эпидемия повлияла на всех

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В интервью La Presse президент FIA Жан Тодт с сожалением констатировал, что эпидемия коронавируса повлияла не на пару команд, а на всех в Формуле 1…

Жан Тодт: «Финансовые последствия эпидемии не ограничиваются одной или двумя командами Формулы 1. Она сказалась на всех – на производителях, партнёрах, поставщиках.

Некоторые пострадали больше – в Williams объявили, что ищут покупателя, но мы были рады получить подтверждение от руководства Renault, что заводская команда останется. Это важно, ведь у Renault важная роль в истории Формулы 1.

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Во время вынужденного перерыва все стороны приложили максимум усилий, чтобы Формула 1 стала менее дорогой, оставшись технологическим лидером. Вполне очевидно, что если бы несколько лет назад не перевели Формулу 1 на гибридные турбомоторы, сейчас нас бы активно критиковали за то, что это не было сделано».

Источник:www.f1news.ru
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