Жан Тодт: Эпидемия повлияла на всех

В интервью La Presse президент FIA Жан Тодт с сожалением констатировал, что эпидемия коронавируса повлияла не на пару команд, а на всех в Формуле 1…

Жан Тодт: «Финансовые последствия эпидемии не ограничиваются одной или двумя командами Формулы 1. Она сказалась на всех – на производителях, партнёрах, поставщиках.

Некоторые пострадали больше – в Williams объявили, что ищут покупателя, но мы были рады получить подтверждение от руководства Renault, что заводская команда останется. Это важно, ведь у Renault важная роль в истории Формулы 1.

Во время вынужденного перерыва все стороны приложили максимум усилий, чтобы Формула 1 стала менее дорогой, оставшись технологическим лидером. Вполне очевидно, что если бы несколько лет назад не перевели Формулу 1 на гибридные турбомоторы, сейчас нас бы активно критиковали за то, что это не было сделано».