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Автоспорт

Марк Уэббер: В Williams признали, что не справляются

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Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер прокомментировал решение Williams продать команду. Австралиец надеется, что этот шаг позволит им остаться в Формуле 1.

Марк Уэббер: «Независимые команды балансируют на грани. До ситуации с коронавирусом им удавалось держаться на плаву, то сейчас они выглядят очень ненадёжными коммерческими партнёрами, и это может очень быстро отразиться на ежедневной работе.

На мой взгляд хорошо, что в Williams, наконец, решились на признание… Нет, они не вывесили белый флаг, но сказали: «Мы не справляемся, нам необходимо внешнее финансирование». Ничто не вечно. У Williams известное имя, наследие Фрэнка огромно. Надеюсь, они ещё поборются.

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McLaren и Williams – по-настоящему независимые команды, не имеющие реальной синергии с другими участниками чемпионата. Williams необходимы крупные финансовые вливания и возможно, кооперация с другой командой».

Источник:www.f1news.ru
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