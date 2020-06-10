Риккардо: Решиться на уход из Renault было непросто

Решение Даниэля Риккардо покинуть заводскую команду Renault после единственного сезона получилось неожиданным, ведь год назад он был рад расстаться с Red Bull Racing – ещё и с прибавлением зарплаты.

В 2021-м австралиец будет выступать за McLaren, где шансов на победу в гонках пока не больше, чем в Renault, да и зарплата станет меньше. Но Даниэль рад, что принял такое решение.

Даниэль Риккардо: «У меня было время подумать о будущем, о том, что может произойти дальше. Решение оказалось непростым, в том числе потому, что заняться было особенно нечем и все мысли крутились вокруг этой темы.

Весь этот год и без коронавируса обещал быть сложным, а принять столь серьёзное решение только по результатам зимних тестов почти невозможно. Обычно вы участвуете в гонках – и определяетесь с продолжением карьеры. На этот раз всё было иначе, но я не могу сказать, что принял решение за одну ночь.

Пауза получилась долгой, так что поначалу возможны какие-то сложности, но я готов к гонкам. Я не забывал о работе, на ферме у меня было несколько машин и тренажёров, позволяющих поддерживать форму. Я всё время думал о гонках. Да, я ездил по местным дорогам и это была не Формула 1, но я сделал всё, чтобы поддерживать прежние ощущения.

Возможно, когда в Австрии погаснут огни стартового светофора, все мы немного замешкаемся, но я знаю, что потом буду в форме».