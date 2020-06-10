В Сильверстоуне вместо зрителей могут быть их портреты

Известно, что обе гонки в Сильверстоуне пройдут в этом году без болельщиков, но пустые трибуны выглядят уныло и не соответствуют огромному интересу к этапу. В Сильверстоуне рассматривают возможные решения этой проблемы – в том числе размещение на трибунах портретов болельщиков, которые сами захотели там оказаться.

В начале июня руководство немецкого футбольного клуба Боруссия Менхенгладбах пригласило болельщиков поучаствовать в любопытной акции – заплатив 19 евро и прислав файл с фотографией, они могли занять виртуальное место на реальной трибуне. После многие решили повторить эту идею, об этом же думают в Сильверстоуне…

Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома: «Мы ищем подходящее решение. Недостатка в интересных идеях нет. Одна из них – перенять отличный вариант с портретами реальных болельщиков из Бундеслиги. Они здорово всё реализовали! Это даёт ощущение, что болельщики с нами – и они имеют возможность нас поддержать.

Мы работаем в индустрии развлечений и хотим чтобы зрители участвовали в наших мероприятиях, даже если им не разрешают приходить на автодром. К счастью, мы живем в эпоху цифровых технологий. Мы придумаем интересные решения для нашего сайта и социальных сетей.

Мы очень рады, что сезон Формулы 1 вскоре стартует. Надеюсь, болельщики увидят по-настоящему интересные гонки».