У McLaren просто нет машины для тестов

Перед началом сезона некоторые команды проведут короткие тесты с машинами двухлетней давности – это разрешено регламентом, но в 2018-м на машинах McLaren стояли моторы Renault старой версии, к которым сейчас доступа нет.

Андреас Зайдль, руководитель команды: «К сожалению, из-за нескольких смен поставщика силовых установок у нас нет возможности использовать на тестах машину двухлетней давности. В результате Ландо Норрис сейчас занимается картингом и тестирует Формулу 3, мы думаем о том, как помочь подготовке Карлоса. Конечно, мы поработаем на симуляторе.

На прошлой неделе гоночная команда вернулась к работе. Мы готовим машины к началу сезона, повторяем все стандартные процедуры, которые проводятся в боксах, но с новыми обстоятельствами – социальной дистанцией и т.д.

У нас уже есть определённая ясность с тем, как мы будем проводить первый уик-энд. Впереди ещё несколько недель подготовки, а затем, я надеюсь, мы хорошо начнём сезон в Шпильберге».